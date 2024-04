Alberi maestri kids, spettacolo itinerante. Dai 4 anni

Alberi maestri kids è uno spettacolo itinerante ed esperienziale alla scoperta dell’incredibile mondo degli alberi. Guidati da un personaggio fiabesco, i bambini partecipano a un percorso-spettacolo straordinario ed emozionante, una grande avventura attraverso il bosco e le sue creature. Utilizzando tecniche del teatro immersivo, incontri con esseri straordinari, suoni registrati con il sistema bi-neurale, i bambini sono accompagnati in un’esperienza unica e stupefacente. Incontreranno radici viventi, vedranno piccoli funghi spuntare dalla terra, conosceranno gli spiriti degli alberi, fino a comprendere il principio della vita sulla terra: i semi. Attraverso piccole prove, visione e ascolto i bambini compiono un percorso di scoperta del mondo degli alberi per giungere ad incontrare il grande Albero degli alberi.



In Alberi maestri kids parola, suono, cammino, puppets, installazioni, si fondono in un percorso sensoriale, divertente e coinvolgente alla scoperta dell’incredibile mondo delle piante.



Quando: sabato 27 aprile ore 15.30; domenica 28 aprile ore 11.00 e 17.00

Partenza e arrivo: Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.

Spettacolo per bambine e bambini dai 4 anni. Durata: 60 minuti.



BIGLIETTI:

Spettacolo: 8€ / 6€*

Pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: 15€ / 12€*

*Ridotto residenti di Colle Brianza

Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.



Acquisto in prevendita o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 | Cell. 375 67 00 532



"Un percorso iniziatico. Una lezione di scienze e di educazione civica, di quelle capaci di rapire i sensi di bimbi tra i cinque e i dieci anni. Una sinestesia d’esperienze e suggestioni. La prosopopea della natura. L’importanza degli alberi, dei giochi, dei profumi, degli animali. Una musica avvolgente in questo percorso naturalistico supportato dalle cuffie: il fruscio onomatopeico delle piante, il crepitio dei passi sul sentiero, i versi degli animali del bosco. Il potere creativo dell’arte. Una sinfonia di suoni e colori."



soggetto e regia Michele Losi | drammaturgia Sofia Bolognini e Michele Losi | con Anna Fascendini e Maura Di Vietri | soundscape Luca Maria Baldini e Diego Dioguardi | costumi Stefania Coretti | sculture in scena Anna Turina, Elena Brambilla | supervisione alle azioni Anna Fascendini | supervisione al testo Claudia Saracchi | Il main theme musicale è di Michele Losi | produzione Campsirago Residenza