Alberi maestri kids, spettacolo itinerante per bambini dai 4 anni

Un personaggio fiabesco, una sorta di pifferaio magico, guiderà i bambini in un percorso-spettacolo emozionate, una grande avventura attraverso il bosco e le sue creature. Racconterà di quando era bambino come loro e di un mondo lontano nel quale tutti gli alberi erano scomparsi. La guida accompagnerà i bambini, a cui verranno date delle speciali cuffie stereofoniche, lungo un percorso straordinario e stupefacente. I bambini saranno invitati tutti insieme a varcare la soglia tra il mondo degli uomini e quello degli alberi e incamminarsi in fila indiana su un sentiero magico. Sarà il sentiero stesso a parlare ai bambini e raccontargli come sono fatti gli alberi, della loro struttura e intelligenza di comunità. I bambini incontreranno radici viventi da dissetare, vedranno piccoli funghi spuntare dalla terra, conosceranno gli elementali del bosco, gli spiriti degli alberi, fino a comprendere il principio della vita sulla terra: i semi. Attraverso piccole prove, sguardi e ascolto i bambini compiono un percorso di scoperta del mondo degli alberi per giungere infine ad incontrare il grande Albero degli alberi. E qui, la vita ricomincerà grazie ai bambini che riceveranno in dono dal grande gigante i loro preziosi semi.



In Alberi maestri kids parola, suono, cammino, puppets, installazioni e contatto si fondono in un percorso sensoriale che passa attraverso diverse tappe, dislocate lungo un cammino che varia a seconda del paesaggio. I bambini seguiranno delle guide in un sentiero che li condurrà in modo divertente e coinvolgente alla scoperta dell’incredibile mondo delle piante, incontrandone diverse specie, interagendo con esse attraverso i 5 sensi e incontrando creature fantastiche del bosco.



Lo spettacolo è rivolto a bambini dai 4 anni.



Sabato 30 settembre, ore 15.00. Partenza e arrivo: Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



BIGLIETTI:

Spettacolo: 8€ / 6€*

Pacchetto spettacolo + laboratorio: 15€ / 12€* valido all’intero nucleo famigliare. È possibile acquistare il pacchetto per due fratelli o sorelle di diversa età che partecipano nella stessa giornata a differenti attività (uno spettacolo e un laboratorio adatto all’età specifica dei bambini).



*Ridotto residenti di Colle Brianza