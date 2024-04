Alberi maestri, performance itinerante

Alberi maestri è una performance itinerante -lungo il sentiero nel bosco da Mondonico a Campsirago - ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, complessità, intelligenza e incredibile capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare traumi e aggressioni. Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale della straordinaria comunità delle piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi del pianeta che, come grandi giganti, assistono al passaggio delle generazioni, alla precessione degli equinozi, alle ere glaciali, così come al movimento di un piccolo insetto sulla loro corteccia. Un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo.



“Ogni sosta è una scoperta che richiede l’uso di tutti i sensi, un’immersione completa e rivolta a chiunque.” Arianna Lomolino



“Bastano la natura, la poesia, la presenza silenziosa di ninfe dell’acqua, di figure femminili eteree sottili come radici, a fare da estensione della vista, a dilatare gli altri sensi liberi di ogni residuo corporeo, affinati dentro una dimensione onirica.” Vincenzo Sardelli



“Alberi maestri è commovente sia in senso comune che letterale (ci si muove assieme).” Michele Pascarella



“Alberi maestri ci dice di prestare attenzione a tutto ciò che ci circonda, a non dare per scontato niente, a non essere arroganti con gli altri umani così come con le altre forme di vita che ci circondano, ti mette in relazione con l’intorno, ti fa sentire una parte del tutto, essere razionale in mezzo a tanti altri esseri razionali che meritano il tuo stesso rispetto.” Tommaso Chimenti



“Una drammaturgia composita eppure coinvolgente, che amplifica l’incanto del bosco e dei suoi abitanti – vegetali e animali – che ora, concluso il cammino e giunti alla fine della salita, ci appaiono meno estranei e, anzi, elementi pulsanti all’unisono con la nostra anima.” Laura Bevione



Quando: sabato 27 aprile ore 17.00, domenica 28 aprile ore 10.00

Partenza: Villa Maria, via Mondonico 1, Montiello-Mondonico, comune di Olgiate Molgora

Arrivo: Campsirago Residenza, via S. Bernardo 5, Colle Brianza

Durata: 90 minuti.



Biglietti: 12€ / 10€ ridotto under 25, over 65, residenti di Colle Brianza



Info: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 | Cell. 375 67 00 532



composizione nello spazio Michele Losi | drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi | costumi Stefania Coretti | suono Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi | in scena in alternanza Benedetta Brambilla | un progetto di Campsirago Residenza