Lo psicologo Alberto Valsecchi incontra prima gli adolescenti e poi i genitori

Due appuntamenti molto importanti il 30 maggio al Teatro San Lorenzo di Mandello in via XXIV maggio: Alberto Valsecchi (nella foto) incontrerà nel tardo pomeriggio preadolescenti e adolescenti e alla sera i genitori.

L'incontro che ha per titolo "In fondo che male c'è" è dedicato ai preadolescenti e adolescenti per condurli a riflettere su ciò che li circonda al fine di prevenire comportamenti a rischio e dipendenze e si terrà presso alle ore 18.30. "L'argomento purtroppo è di attualità e a mio avviso è molto importante parlarne e porsi a tu per tu con il problema per conoscerlo e affrontarlo" spiega l'assessore alla Cultura Doriana Pachera.

Alle 20.45 sempre al teatro Alberto Valsecchi incontrerà i genitori. Il titolo è "Adolescenza oggi", il funzionamento psicologico degli adolescenti e come possiamo aiutarli.

Durante la serata Alberto Valsecchi dedicherà anche un momento alla presentazione del libro È bello davvero! L'educazione affettiva e sessuale raccontata ai genitori di oggi a cura di Ezio Aceti. La serata sarà introdotta da Simone Buzzella del Punto-Giovani di Mandello del Lario.

Chi è Alberto Valsecchi

Alberto Valsecchi è psicologo e psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale. Si occupa del trattamento dei disturbi d'ansia, dell'umore e della sessualità in adolescenti e adulti e terapia di coppia e da più di quindici anni di psicologia scolastica e dell’orientamento. È stato relatore di numerosi incontri formativi per genitori, docenti ed educatori. È vice-presidente dell'Associazione Parvus, un'associazione che si prende cura, in senso lato, dell'uomo e del suo benessere ed è al servizio non solo del singolo nelle sue diverse fasi evolutive, ma anche della coppia e della famiglia; si propone, inoltre, di diffondere, attraverso azioni diverse, una cultura di promozione del benessere psicologico e lavorando in sinergia con le varie agenzie educative. Parvus garantisce un'ampia offerta di interventi in ambito psicologico e formativo grazie alle diverse competenze e ai vari orientamenti dei suoi operatori (cognitivo-comportamentale, psicoanalitico, sistemico, transazionale, integrato, psico-pedagogico, psico-fisiologico).

Valsecchi è socio dell'Associazione Emdr Italia. L'Emdr è un approccio psicoterapico interattivo e standardizzato, scientificamente comprovato da più di 44 studi randomizzati controllati condotti su pazienti traumatizzati e documentato in centinaia di pubblicazioni che ne riportano l'efficacia nel trattamento di numerose psicopatologie inclusi la depressione, l'ansia, le fobie, il lutto acuto, i sintomi somatici e le dipendenze.