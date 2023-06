Uno spettacolo teatrale di Frosini/Timpano: «Desolato, io non c’ero quando è morto Moro. Aldo è morto senza il mio conforto. Quando Moro è morto, non me ne sono accorto. Era il 9 maggio 1978. Non avevo ancora quattro anni. Ma dov’ero io quel 9 maggio? E cosa facevo? A che pensavo? E soprattutto a voi che ve ne importa? È una cosa importante cosa facevo e che pensavo io a tre anni e mezzo? Aldo è morto, poveraccio. Aldo Moro, lo statista. Cose che capitavano negli anni ’70. Bisognava fare la rivoluzione. Chi? Brigate rosse. Era il 9 maggio del 1978. Brigate rosse, sì. Ma rosse in che senso?»

Un attore nato negli anni ’70, che di quegli anni non ha alcun ricordo o memoria personale, partendo dalla vicenda del tragico sequestro di Aldo Moro, trauma epocale che ha segnato la storia della Repubblica italiana, si confronta con l’impatto che questo evento ha avuto nell’immaginario collettivo. In scena, assieme al suo corpo e a pochi oggetti, solo la volontà di affondare fino al collo in una materia spinosa e delicata senza alcuna retorica o pietismo.

Nel 2013, in collaborazione con il Teatro dell’Orologio di Roma e Fondazione Romaeuropa, dallo spettacolo è nato il progetto Aldo morto 54: 54 giorni di repliche dello spettacolo Aldo morto e 54 giorni di autoreclusione di Daniele Timpano in streaming in una cella ricostruita appositamente in teatro. Aldo morto 54 ha vinto il premio Nico Garrone 2013.



Spettacolo vincitore Premio RETE CRITICA 2012

Segnalazione speciale Premio IN – BOX 2012

Spettacolo finalista Premio Ubu 2012 come“migliore novità italiana”

Premio NICO GARRONE 2013 per il progetto speciale “Aldo morto 54”



testo, regia e interpretazione Daniele Timpano | disegno luci Dario Aggioli e Marco Fumarola | collaborazione artistica Elvira Frosini | aiuto regia Alessandra Di Lernia | oggetti di scena Francesco Givone | registrazioni, editing audio Marco Fumarola, Marzio Venuti Mazzi | elaborazioni fotografiche Stefano Cenci | progetto grafico Antonello Santarelli | uno spettacolo di Frosini/Timpano | produzione Gli Scarti, Kataklisma teatro | con il sostegno di Accademia degli Artefatti, Area 06 | in collaborazione con Cité Internationale des Arts, Comune di Parigi | si ringrazia Cantinelle Festival di Biella