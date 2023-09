Alfabeti naturali: laboratorio artistico da 1 a 3 anni

Laboratorio artistico a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi per bambini e bambine da 1 ai 3 anni. Come è fatta la pelle delle cose? Indagheremo, attraverso postazioni tattili ed esplorative, i pattern e le textures nascoste negli elementi naturali alla ricerca di macchie, file, alternanze, tassellature, strisce e reticoli per classificare, seriare e giocare con similitudini e differenze. Infine daremo vita ad un’opera composto da differenti textures catturate con il frottage.



Il laboratorio ha una durata di un’ora e si svolge a Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



Laboratorio con merenda: 12€ / 9€ ridotto residenti di Colle Brianza. Prenotazioni inviando una mail.

Pacchetto spettacolo + laboratorio: 15€ / 12€ * valido all’intero nucleo famigliare. È possibile acquistare il pacchetto per due fratelli o sorelle di diversa età che partecipano nella stessa giornata a differenti attività (uno spettacolo e un laboratorio adatto all’età specifica dei bambini).



Info e prenotazioni: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532



Rossana Maggi è illustratrice, artista visiva e esperta di didattica dell’arte moderna e contemporanea. Dopo gli studi artistici tra Milano, Urbino, Torino e Oporto ha collaborato con il Museo Serralves di Oporto, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli di Torino, Claudio Cavalli, il Muba (Museo dei Bambini di Milano), il Dipartimento Educazione del Castello Sforzesco e con l’Accademia dei Bambini della Fondazione Prada di Milano. Il suo lavoro spazia tra illustrazione, arte contemporanea e didattica dell’arte attraverso uno stile fortemente contaminato dai vari linguaggi artistici.



Claudia Saracchi, docente e atelierista, da 20 anni si occupa di didattica attiva e laboratoriale. E’ referente del progetto”Senza Zaino” in una scuola primaria e si occupa di laboratori per l’infanzia presso scuole, musei e biblioteche; svolge incontri e formazioni per adulti presso scuole, università, enti e associazioni.





La rassegna Campsirago Luogo d’Arte è realizzata in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza. È finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco.