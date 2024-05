Entra in un mondo dove la magia della musica e l’illusione si fondono in un’esperienza straordinaria: Alice & il Piano Volante. È giunto il momento di un evento unico, un’esperienza che cambierà per sempre il modo in cui vivi la musica. Preparati a essere trasportato in un mondo dove la magia e la melodia si fondono in un unico capolavoro: Alice & il Piano Volante!

Al centro di tutto questo splendore, si erge il maestoso Piano Volante, un simbolo di meraviglia sospeso a 4 metri da terra. Sabato 1 Giugno, presso il maestoso Castello di Cernusco Lombardone (LC), ti attende uno spettacolo senza precedenti, dove ogni nota è un incantesimo e ogni movimento è una poesia in musica.

L’atmosfera intorno a questo evento è carica di eccitazione e attesa. Le luci del castello danzano nell’aria, accarezzando le mura millenarie con una luce incantata. Candele a led e fiori luminosi aggiungono un tocco di magia, trasformando l’ambiente in un regno di meraviglia e stupore. Un concerto che ti trasporterà in un viaggio emozionale, dove ogni nota e ogni movimento sono un incantesimo per l’anima.

Biglietti: settore unico, 27,00 €/persona.

I posti vengono assegnati all’arrivo, la visibilità è garantita da qualsiasi angolazione.

Il programma:

G.Verdi “Brindisi” ( from “La Traviata”)

A.Lara “Granad?”

A.Piazzola “Libertango”

L.Quarantotto “Con te partiró”

E.di Capua “O sole mio”

L.Cohen “Hallelujah”

J.Fontana “Il Mondo”

G.Puccini Aria di Musetta “Quando men vo”

Yiruma “River flows in you”

A.Califano “O Surdato ‘nnamurato”

R.Falvo “Dicitencello vuje”

E.de Curtis “Torna a Surriento”

A.Piazzola tango “Oblivion”

L.Webber “The phantom of the opera”

L. Webber Memory (from “ The Cats”)

J.Lennon “Imagine”

F.Boccia “Grande amore”

Mozart meets jazz

F. Shubert “Ave Maria”

Lucio Dalla “Caruso”

Puccini “Nessun dorma” (from “Turandot”)

Info&preotazioni: 380 9019371 (disponibile anche su Whatsapp)

info@experienze.it

Indirizzo: Via Giancarlo Puecher, 1, 23870 Castello

Data inizio evento: 01-06-2024 / 21:00

Data fine evento: 01-06-2024 / 22:00

Castello di Cernusco Lombardone

Turno 1: 21:00 - 22:00

A cura di: Svetlana Kosyatova