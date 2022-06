Alpini in festa a Mandello

Prezzo non disponibile

Una due giorni per festeggiare, nell'anno del 95° di fondazione. Le penne nere di Mandello sono pronte a celebrare la loro kermesse, che andrà in scena nel prossimo weekend del 25 e 26 giugno. Presso la sede di Piazza Stazione Fs, "Alpini in festa" proporrà tre momenti conviviali all'insegna di piatti tipici.

Il programma della due giorni

Sabato 25 giugno

Ore 12 - Servizio cucina bar

- Pasta all'amatriciana

- Brasato con polenta

- Arrosticini

- Cucina tradizionale

- Dolci

Ore 19 - Servizio cucina bar

- Pizzoccheri

- Pasta all'amatriciana

- Brasato con polenta

- Arrosticini

- Cucina tradizionale

- Dolci

Domenica 26 giugno

Ore 12 - Servizio cucina e bar

- Risotto alla marinara

- Spiedini di pesce

- Cucina tradizionale

- Dolci