AMANDINA

Sola in danza

Di Noemi Bresciani | Fattoria Vittadini

Direzione tecnica e disegno luci Andrea Rossi

Costumi Stefania Coretti

Dramaturg e testi Sofia Bolognini

Sound design Diego Dioguardi

Ispirato dall’omonimo libro di Sergio Ruzzier



Amandina è un inno alla timidezza e alla solitudine come ingredienti possibili dell’atto creativo e

performativo. Uno spettacolo che si costruisce in tempo reale in cui la protagonista è unica

autrice dell’avvenire, complice l’interazione di un piccolo scarafaggio invisibile che facendo da

tramite con il suo pubblico le permette di trasformare il suo mondo interiore in una fantastica

performance condivisa.

ETÀ CONSIGLIATA 3/8 anni



"Lo spettacolo Amandina nacque quando ammaliata dall’omonimo libro illustrato di Sergio Ruzzier mi convinsi di dover promuovere la danza creando una performance per il pubblico del futuro. Amandina è una timidissima cagnolina molto talentuosa che decide di creare uno spettacolo per mostrarsi, per svelarsi agli altri, alle altre. Fa tutto, ma proprio tutto da sola: restaura un teatro abbandonato, crea scenografie e costumi, fa gli inviti, la locandina, crea numeri di canto, danza, recitazione e poesia. La storia perfetta per raccontare al pubblico del futuro come si crea uno spettacolo. Creai così una performance anarchica in cui come una bambina nella sua cameretta costruivo con la complicità del pubblico mondi immaginari in cui

danzare.

La maternità, l’osservare mia figlia scoprirsi ed esplorare il mondo mi ha fatto venir voglia di Amandina, di ritrovarla con uno sguardo nuovo e tutt’altra energia. Rivedendo le vecchie foto, rileggendo il libro e il materiale di 11 anni fa mi sono resa conto di non essermi mai soffermata a indagare la timidezza e la solitudine di Amandina." Noemi Bresciani



Sabato 1 aprile, ore 17.00

Domenica 2 aprile ore 11.00 e 15.00

A Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



BIGLIETTI:

Spettacolo 8€ / 6€ ridotto residenti di Colle Brianza

Spettacolo Amandina più laboratorio PICCOLE PRATICHE nella stessa giornata: 15 € / 12 € ridotto residenti di Colle Brianza



Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.



Prevendite online su 18Tickets:campsiragoresidenza.18tickets.it/



Acquisto in prevendita o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532