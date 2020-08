Sostenibilità: incontro con Ambientalmente Lecco

La visione, il programma, le persone. In vista delle elezioni amministrative in programma il 20 e 21 settembre, AmbientalMente Lecco organizza un interessante dialogo con il mondo ambientale, del lavoro e dell'economia.

"Come ripartire dalla sostenibilità?" il titolo dell'incontro in programma martedì 1 settembre alle 18.15 presso la Cgil di via Besonda Inferiore 11, salone Di Vittorio. Interverranno Mauro Gattinoni, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra; Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord di Milano; Wolfango Pirelli, associazione Ambiente e Lavoro; Chiara Mauri, docente di marketing università Bocconi e Liuc; Alessio Dossi (nella foto), coordinatore di AmbientalMente Lecco. A moderare la giornalista Katia Sala.

A seguire la presentazione della lista

A seguire, alle 19.45 presso la pizzeria Fiore di via Belfiore 1, la presentazione delle 16 candidate e dei 16 candidati di AmbientalMente Lecco, nonché del programma elettorale della lista.