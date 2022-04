"Andar per erbe sul Monte di Brianza". Questo il titolo dell'iniziativa in programma sabato 23 aprile dalle ore 15 alle 18 con ritrovo di fronte alla biblioteca di Valgreghentino in via Luigi Tavola 6 poco prima della partenza. Si tratta di una passeggiata organizzata proprio dalla biblioteca civica di Valgreghentino per osservare e riconoscere - sulle alture vicine del Monte di Brianza - piante officinali e fiori, con facili tecniche di riconoscimento e semplici ricette per cosmetici e prodotti fitoterapici. Il gruppo sarà guidato da Elena Castoldi, botanica, docente e forager. Le iscrizioni, del costo di 10 euro, si raccolgono in biblioteca. Per ulteriori informazioni e adesioni: 0341 604079.