Angeli a Varenna

Si intitola "Angeli" la prossima rappresentazione teatrale che andrà in scena a Varenna all'interno della rassegna "Lake Como Varenna Festival" giunta alla sua quinta edizione. Lo spettacolo, liberamente ispirato al romanzo "Amabili Resti" di Alice Sebold, andrà in scena sabato 4 maggio alle ore 21 nella sala polifunzionale di via Roma.

Si tratta di una produzione Teatro in mostra. La regia di "Angeli" è curata da Eleonora Moro, con la drammaturgia di Marco Filatori. Sul palco saliranno gli attori Antonio Grazioli, Laura Negretti e Sacha Oliviero. Scenografie: Armando Vairo, direttore tecnico: Donato Rella. L'ingresso è libero e tutta la popolazione è invitata.