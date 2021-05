Raccontare la storia. Il patrimonio artistico e monumentale lecchese. Una serata in compagnia del giornalista lecchese Dario Angelibusi, titolare dell'omonimo canale Youtube dedicato al patrimonio artistico lecchese che sta riscontrando sempre più successo.

A organizzarlo è l'associazione culturale di Merate La Semina. Nel corso dell'incontro Angelibusi racconterà la propria esperienza come divulgatore storico, ruolo che l'ha visto in questi anni protagonista di numerosi documentari dedicati ai più affascinanti monumenti e siti di interesse del nostro territorio. Un appuntamento alla scoperta degli angoli più suggestivi della provincia, per riscoprire le tante bellezze artistiche, naturalistiche e architettoniche che da sempre caratterizzano l'area lecchese e discutere insieme sulle migliori strategie per permetterne la migliore valorizzazione culturale e turistica.

Chi è

Dario Angelibusi ha 44 anni. Attualmente impegnato come docente di italiano e storia, per vent'anni ha svolto la professione di giornalista, per Il Giornale di Lecco, La Gazzetta di Lecco e Tele Unica, emittente per la quale ha curato tre stagioni della trasmissione "I tesori" dedicata ai beni monumentali della provincia di Lecco. Nel 2008 ha pubblicato il volume "Gli Statuti del XIV secolo - Società ed economia a Lecco nel Medioevo" edito dai Musei civici di Lecco.

Nel settembre 2020 ha inaugurato il canale You Tube "Dario Angelibusi", attraverso il quale porta avanti un'interessante opera di divulgazione delle bellezze storiche del nostro territorio, pubblicando con cadenza regolare video dedicati al patrimonio artistico lecchese e lombardo.