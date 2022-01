A Casargo arrivano gli "Angelic Voice” di Pontida

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Casargo: Per tutti gli amanti del “bel canto”, domenica 6 febbraio alle ore 10.00, durante la Santa Messa presso la Parrocchiale di San Bernardino a Casargo si esibirà il trio liturgico degli “Angelic Voice” di Pontida, il gruppo proporrà canti liturgici e religiosi a più voci. L’evento canoro sarà offerto dalla nuova attività presente nel comune dell’alta valle e vedrà la partecipazione di Gigliola Secomandi, professionista Bergamasca laureata in lirica che agirà da mezzo soprano.

La sua voce sarà accompagnata da Roberto Maestroni, tenore di Villa d’Adda mentre alla pianola si esibirà Mauro Invernizzi, marito di Gigliola. Per impegni personali, purtroppo sarà assente la violinista ufficiale del gruppo. Tutta la popolazione è invitata a partecipare, rispettando le normative in vigore attualmente. Per qualsiasi informazione circa l’evento, Marco è a vostra disposizione al numero 348.3162631.

Contributo esterno di Marco Marongiu