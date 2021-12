Colico: ad Aperitivo con l'autore "Dado e le farfalle silenti"

Appuntamento venerdì 17 dicembre alle 18.30 a Colico all'auditorium Ghisla con "Aperitivo con l'autore".

Alberto Magatti presenterà il suo "Dado e le farfalle silenti" (Tam editore) dialogando con Morena Fazzini, presidente di Illumina di Blu Valsassina, associazione nata nel 2014 con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie che si trovano ad affrontare la disabilità e di sensibilizzare su una patologia ancora poco conosciuta e che spaventa, l'autismo.

"Dado e le farfalle silenti" è un piccolo caso letterario: romanzo d'esordio di Alberto Magatti, imprenditore appassionato di cucina (a cui ha dedicato la sua opera d'esordio "Quattro chiacchiere tra i fornelli") e rapito dalla scrittura, veleggia verso le quattromila copie, un successo inatteso nell'affollato panorama editoriale italiano.

Il libro racconta le vicende di Alex e Alice e della piccola Martina affetta da autismo, una famiglia normale in partenza per qualche giorno di vacanza in montagna. Qui un evento imprevisto e drammatico costringerà i protagonisti ad affrontare i loro silenzi, i fantasmi del passato e a ammettere le difficoltà del presente che riguardano non solo Martina ma anche Alex e Alice come coppia e come genitori.

Particolarissimo il punto di vista del narratore: a raccontarci emozioni, accadimenti e vicende è Dolly, la cagnolona di casa. Nel libro non mancano momenti drammatici e divertenti: si ride e si piange, esattamente come capita a tutti noi che siamo sotto il cielo.

"Un'intervista doppia" ci condurrà in un viaggio alla scoperta dell'autismo che, come dice Morena Fazzini, "non bussa alla porta, si presenta e basta" e del microcosmo creato dai personaggi del libro di Alberto Magatti che si muovono "dentro e intorno a questo tema" affrontando i propri demoni.

Un viaggio dentro emozioni, silenzi, fedeltà canine e coraggio, il coraggio di raccontarsi e di affrontare la realtà per crescere, per trasformarsi accompagnati da "riflessioni canine" e dalla dedizione di Dolly perché, come dice uno dei protagonisti: "I cani amano e basta", di un amore senza condizioni.

Al termine della presentazione è previsto un aperitivo. L'appuntamento è organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Colico, dalla Biblioteca M. Fattarelli, dalla Pro loco, da Visit Colico e da Illumina di blu Valsassina. Ingresso libero con Green pass.