Pietro Radaelli, candidato al Consiglio regionale con il Partito Democratico inaugura la sua campagna elettorale presentandosi alla cittadinanza ad un aperitivo di autofinanziamento.

Alla conferenza stampa di lunedì 9 gennaio il segretario provinciale del Partito Democratico Tropenscovino ha presentato i quattro candidati al Consiglio regionale, tra i quali emerge il nome di Pietro Radaelli.

Da anni Radaelli ricopre incarichi sociali e politici che garantiscono una perfetta integrazione con la realtà locale che vive quotidianamente. Oltre ai numerosi ruoli nella rappresentanza studentesca, al Liceo e in Università, è anche consigliere comunale del Comune di Abbadia Lariana e segretario provinciale dei Giovani Democratici. Inoltre, vanta più di dieci anni di militanza nel gruppo scout Agesci Lecco 3 ed esperienze lavorative nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado e dell'intrattenimento teatrale, dove ricopre un ruolo organizzativo.

Per lanciare la sua campagna elettorale, non solo in quanto studente pendolare, ma anche come più giovane candidato nelle liste del PD, Pietro Radaelli invita ad un aperitivo di autofinanziamento venerdì 13 gennaio alle 18.30 presso il Circolo Amsicora di Lecco, in via Bruno Buozzi 7.

“Questa occasione mi permetterà di presentarmi, politicamente e non solo - ha dichiarato Pietro Radaelli, candidato al Consiglio regionale -. Pur vivendo già appieno il mio territorio in prima persona, ritengo importante avere contatti con le persone di cui voglio rappresentare i bisogni in Regione Lombardia. Noi siamo i veri protagonisti di questo territorio, adesso tocca a noi”, ha concluso Pietro Radaelli.