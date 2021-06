Villa Monastero aderisce all'iniziativa "Appuntamento in giardino" proposta dall’Associazione parchi e giardini d'Italia per invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica del patrimonio verde del Paese.

L'iniziativa, nata nel 2018 in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale, si svolgerà in contemporanea in diversi Paesi europei. Per l'occasione la Provincia di Lecco organizzerà tre visite guidate al Giardino botanico di Villa Monastero domenica 6 giugno alle 11, alle 14.30 e alle 16. È possibile partecipare prenotandosi sul circuito Vivaticket. Sono disponibili 10 posti per ogni visita.