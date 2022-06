Prezzo non disponibile

Sabato 4 giugno dalle 15 alle 17 e domenica 5 giugno dalle 10 alle 12 il Giardino botanico di Villa Monastero accoglierà i bambini dai 6 agli 11 anni aderendo all'iniziativa Appuntamento in Giardino, proposta dall'Apgi -Associazione parchi e giardini d'Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura.

La manifestazione, nata in accordo con l'iniziativa Rendez-vous aux jardins, si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

I bambini visiteranno il giardino di Villa Monastero accompagnati da esperti della Fondazione Minoprio, che descriveranno i diversi ambienti e i caratteri botanici del giardino, individuando gli esemplari di maggiore importanza.

"Caccia botanica"

A conclusione del percorso di visita si darà il via alla caccia botanica e alla realizzazione di un erbario che il bambino potrà tenere e portare a casa.

Ingresso gratuito per i bambini fino agli 11 anni compiuti, ingresso a pagamento per gli accompagnatori.

Prenotazione obbligatoria entro le 12 di venerdì 3 giugno scrivendo una mail a ufficio.villamonastero@provincia.lecco.it (massimo 20 bambini per incontro).