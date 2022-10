"L'architettura della Memoria" a Palazzo delle Paure

"L'architettura della Memoria. Le casa dell'associazione dei mutilati e invalidi di guerra 1922 - 1940". Questo il titolo del convegno che si terrà domani, giovedì 6 ottobre, dalle ore 18 alle 20 presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure a Lecco.

In cattedra salirà il professore, e architetto, Eugenio Guglielmi (nella foto) per parlare di storia e urbanistica, con un focus sugli anni Venti e Trenta del Novecento quando l'architettura pubblica ebbe un grande impulso tramite il riassetto e l'organizzazione del nuovo Stato. Stazioni, ospedali, case littorie, colonie marittime, tribunali e altri edifici diffusero modelli architettonici poi conosciuti anche fuori dai nostri confini per la loro qualità formale e funzionale.

Ma la vera novità fu l'iter progettuale applicato, legato alla cosiddetta "Integrazione tra le arti", dove pittori e scultori collaboravano in stretta sintonia con gli architetti, alla creazione dell'opera. Tra i migliori esempi troviamo le sedi della Anmig (Associazione Nazionale Mutilati e invalidi di guerra) che a partire dal 1921 furono realizzate in tutti i centri capoluogo di provincia e in alcune sedi decentrate. Veri e propri esempi di "Architettura della Memoria e della Pietà solidale".

All'incontro di domani con il professor Eugenio Guglielmi ci sono già molti iscritti sia in presenza, sia in webinar (per gli architetti). L'iniziativa è organizzata dall'Anmig con il Patrocinio del Comune di Lecco, e in collaborazione con l'Ordine degli Architetti.