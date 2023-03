Tiro con arco storico al Castello di Vezio

Prezzo non disponibile

Tutti gli amanti del tiro con l'arco storico domenica 26 marzo hanno una bellissima opportunità di sperimentare la loro passione in una cornice decisamente suggestiva: il Castello di Vezio.

Dalle ore 10 alle 16 si terrà infatti una giornata aperta al pubblico di prove libere: per tutti la possibilità di provare l'arma micidiale del Medioevo grazie alla neonata Compagnia arcieri Castello di Vezio e alle Frecce del Seprio Asd, in collaborazione con l'associazione storico-culturale La Corte del Drago che organizza rievocazioni storiche in costume.

Per informazioni 333 4485975, www.castellodivezio.it.