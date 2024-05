"Armonia sull’acqua", un’esperienza di pace e avventura sul lago di Lecco

Cominciano le escursioni in SUP (elettrico e muscolare) dell'ASD Efoil Experience.

Le escursioni e le esperienze in stand up paddle saranno proposte per tutto il corso della bella stagione.



Il 1 Giugno partiamo con un'esperienza unica che combina l'avventura dell'escursione in Stand Up Paddle (SUP) con la tranquillità della meditazione sonora.

Immersi nella bellezza naturale del Lago di Lecco, vi guideremo in un percorso rigenerante per il corpo e l'anima, pagaiando dolcemente sulle acque cristalline del lago, circondati da panorami mozzafiato delle montagne circostanti.



Dopo il tour del lago della durata di poco più di un'ora ancoreremo le tavola ad una piattaforma galleggiante e vi guideremo in una meditazione direttamente sul SUP, permettendovi di connettervi con la natura in modo unico.



Sarete accompagnati dal suono rilassante delle campane tibetane e dal battito ritmico del tamburo sciamanico, suoni che ti aiuteranno a raggiungere uno stato di profonda tranquillità e armonia interiore.



È possibile partecipare con l'attrezzatura della scuola o con il proprio SUP.



Quando: 1 Giugno 2024 ore 10:00

Prezzo: 50€ (25€ con il tuo SUP)

Iscriviti ora: 380.6896433



L'ASD Efoil Experience è adiacente al Camping Rivabella.





Seguici per essere aggiornato sulle nostre iniziative come gli aperitivi al tramonto in sup o i corsi di Efoil.