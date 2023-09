Le opere dell'artista lecchese Alquati in mostra a Milano

Prezzo non disponibile

"Oggi, dopo anni di attesa, è con estremo orgoglio che ho il piacere di invitarvi all'inaugurazione di una nuova splendida mostra il 28 settembre dedicata a Franco Alquati, mio padre, in un interessante vernissage nel cuore di Brera, fiore all'occhiello di Milano". A parlare è Marco Alquati e l'evento si terrà nella prestigiosa galleria Vs Arte contemporanea di via Ciovasso 11 a Milano.

"Il Cavaliere solitario"

La mostra, dal titolo "Il Cavaliere solitario" proseguirà poi fino al 28 ottobre, valorizzando e riscoprendo una volta di più le opere e la cultura del celebre artista lecchese Franco Alquati. L'ingresso è libero, l'esposizione sarà aperta al pubblico da martedì a sabato, dalle ore 10.30 alle 19. Il vernissage di giovedì 28 settembre alle ore 18 sarà curato da Carmelo Strano.