Gli asini Pepa, Archie e Cisco salgono in cattedra a Dervio

Asini alla conquista di Dervio. La riscoperta di questo animale e delle sue unicità passa anche da una manifestazione che si svolgerà nel paese altolariano domenica 3 aprile dalle 9 alle 12 a Santa Cecilia.

La manifestazione proposta dal Comune di Dervio è un'attività ricreativa rivolta a tutta la comunità partendo dai bambini per arrivare alle famiglie e avvicinare gli amanti degli animali alla scoperta dell'asino, che è assai più di quello che l'immaginario collettivo ci ha trasmesso. A guidare la manifestazione il derviese Giovanni Russo che porterà gli asini Pepa, Archie e Cisco a entrare in contatto con i bambini; gli animali hanno ottenuto l'idoneità comportamentale per poter operare in interventi assistiti.

In azione un'équipe multidisciplinare

"Il progetto ha un alto valore perché l'impiego degli asini è sia di tipo educativo, sia ludico sia terapico - commenta il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli - I responsabili del progetto sottolineano che tutti gli elaborati che vengono proposti per le varie tipologie di utenze rispondono alle modalità previste dalle Linee guida nazionali ovvero con il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta, nel nostro caso, dalla responsabile di progetto che ricoprirà anche il ruolo di referente di intervento, dal medico veterinario esperto in IAA e dal coadiutore dell'asino. La formazione del coadiutore dell'asino e della responsabile di progetto è stata curata dall'ente di formazione "La Melagrana" di Polverara (Pd) presso la "Città degli Asini".