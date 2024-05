La mappa di Vinland: il più celebre falso medievistico del Novecento

La ricerca filologica e storica va in scena a Lecco, lunedì 27 maggio alle ore 20.45.

Poco prima del 1960 venne messo in vendita sui circuiti antiquari un planisfero, vergato su una pergamena medievale, all’interno del quale appariva per la prima volta una parte del continente americano. La mappa, che si riteneva prodotta circa mezzo secolo prima di Colombo, venne comprata a un prezzo elevatissimo dall’Università di Yale, negli Stati Uniti; ma fin dall’inizio la sua autenticità fu sottoposta a dubbi e discussioni, che durarono vari decenni. Gli studi più recenti hanno dimostrato che si tratta di un falso, uno dei più clamorosi e affascinanti che riguardi documenti medievali; le vicende del manufatto e le prove progressivamente individuate della sua non autenticità illustrano in modo esemplare i metodi della ricerca storica e filologica che si applicano a testi dell’epoca.

Tutto questo verrà raccontato da Paolo Chiesa, professore ordinario di Letteratura latina medievale all’Università Statale di Milano. Ha pubblicato fra l’altro edizioni delle opere di Liutprando di Cremona, delle Meraviglie di Milano di Bonvesin da la Riva, del Viaggio in Mongolia di Guglielmo di Rubruk, della Vita di Carlo Magno di Eginardo. Ha prodotto diversi manuali di critica testuale e di storia della letteratura ad uso didattico. È autore del libro Marckalada. Quando l’America aveva un altro nome, che racconta della scoperta della prima menzione del continente americano nell’area mediterranea, risalente al 1340 circa.

La conferenza è organizzata dall’Associazione Culturale ‘Radice’ di Lecco, fondata il 7 marzo 2019 da ex studenti e insegnanti, al fine di favorire la relazione col territorio e le sue Istituzioni culturali, promuovendo l’apprendimento permanente degli adulti (LifeLong Learning).

La sede dell’evento è l’Aula Magna del Liceo Grassi di Lecco, in Largo Montenero 3 (ingresso solo pedonale, lato Resinelli).

L’ingresso è libero per tutti gli studenti delle scuole superiori. Per gli adulti, è possibile l’ingresso singolo o l’iscrizione all’Associazione, anche in serata.

Per maggiori informazioni, inviare una mail ai contatti: associazioneradice@gmail.com o visitare il sito associazioneradice.weebly.com