Gli sviluppi della ricerca genetica in campo medico presentati a Lecco venerdì prossimo, 3 Novembre alle ore 20.30

La prof.ssa Antonia Ratti (IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Università di Milano) presenterà una conferenza dal titolo La medicina personalizzata nell'era della genomica.

Le tecnologie di sequenziamento del DNA di seconda e terza generazione ci forniscono ora la possibilità di analizzare il genoma umano in tempi rapidi e a costi contenuti. Ciò ha già portato nell’ultimo decennio all’identificazione di nuovi geni causativi di malattia, soprattutto di patologie rare, e a comprendere le basi di molte suscettibilità genetiche, ma ha anche aperto nuove prospettive nel campo di una medicina sempre più personalizzata per la prevenzione, la diagnosi e la cura, non scevra di problemi di natura etica.

La conferenza è organizzata dall’Associazione culturale ‘RADICE’ di Lecco, fondata il 7 marzo 2019 da ex studenti e insegnanti, al fine di favorire la relazione col territorio e le sue Istituzioni culturali, promuovendo l’apprendimento permanente degli adulti (LongLife Learning).

La sede dell’evento è l’Aula Magna del Liceo ‘Grassi’ di Lecco, in Largo Montenero, 3.

L’ingresso è libero per tutti gli studenti delle scuole superiori.

Per gli adulti, è possibile l’ingresso singolo o l’iscrizione all’Associazione, anche in serata.

Per maggiori informazioni, inviare una mail o un messaggio ai contatti:

associazioneradice@gmail.com

associazioneradice.weebly.com