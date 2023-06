Il Planetario celebra l'Asteroid Day. Oggi, venerdì 30 giugno, cade l'anniversario dell'evento Tunguska: nel 1908 nella taiga siberiana si disintegrò il nucleo di una piccola cometa, radendo al suolo migliaia di chilometri quadrati di boschi. Per questo l'astronomia mondiale celebra la ricorrenza in tutto il mondo con studi, convegni e iniziative.

Il Planetario di Lecco propone questa sera, alle 21.15, la conferenza "Pericolo asteroidi: come evitare che ci cadano addosso?", tenuta dalla direttrice scientifica della struttura di Palazzo Belgiojoso, Laura Proserpio. Il rischio di nuovi eventi Tunguska o anche peggiori esiste, benché sia improbabile, ma oggi abbiamo i mezzi per difenderci a livello planetario e scongiurare delle Armageddon cosmiche. Gli asteroidi vanno comunque tenuti sotto controllo e studiati, anche per il loro interesse scientifico.

Sabato, alle 16.30, ci sarà un'edizione speciale del sabato dei bambini, intitolata "Giochiamo con asteroidi e comete", un laboratorio indicato per l'età della scuola primaria (ma ovviamente aperto a tutti).