"Ariaferma" al cinema Auditorium di Calolzio

Continua la programmaziona di film di qualità al cinema Auditorium di Calolzio. La prossima pellicola sarà "Ariaferma" (drammatico) per la regia di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, Leonardo Capuano, Antonio Buil Pueyo, Giovanni Vastarella, Francesca Ventriglia.

Il film verrà proiettato da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli anche alle ore 15 e alle 21). "Ariaferma", film diretto da Leonardo di Costanzo, è ambientato in un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi. Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità, seppur molto fragile. Nel cast del film figurano Silvio Orlando e Toni Servillo, per la prima volta protagonisti insieme.