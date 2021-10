Autoraduno a Colico

A Colico è in corso la terza edizione di Autunnolago, la rassegna enogastronomica che propone patti tipici della tradizione dal gusto autunnale.

Domenica 31 ottobre la Pro Loco di Colico, in collaborazione con Valtellina Veteran Car e Moto Club Colico, organizza l'autoraduno di auto d'epoca e non... Sono tutti invitati a partecipare con le proprie macchine, iscriversi è semplice. È sufficiente visitare il sito visitcolico.it, contattare l'Infopoint via e-mail (info@visitcolico.it) o su Whatsapp al 3533686439 per ottenere tutte le informazioni utili.

Il ritrovo è in Piazza Garibaldi, da qui partirà la sfilata dei veicoli che proseguirà nelle vie del centro cittadino e farà ritorno in Piazza, dove si potranno ammirare le auto nel corso dell'intera giornata. Un raduno d'auto che accompagnerà alla scoperta del territorio con molteplici esperienze organizzate come tour in barca all'Abbazia di Piona, all'Anello di Fontanedo, ai Forti e i Molini di Villatico. Una giornata all'insegna della cultura, della storia, dello sport e della passione per le auto.

Le esperienze proposte durante la giornata, ricordano gli organizzatori, sono prenotabili tutto l'anno.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...