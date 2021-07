Francesco Baccini e Giorgio Conte: musica di qualità a Lecco

Francesco Baccini e Giorgio Conte. Sono loro i due artisti-protagonisti degli spettacoli musicali che trovano spazio nella rassegna Altri percorsi, inaugurata a fine giugno con una serie di spettacoli teatrali, più un "fuori programma" a Villa Gomes, già andato in scena lo scorso weekend con Spettacolare presenza per Altri piccoli percorsi. Giovedì 15 luglio alle 21 in piazza Garibaldi si esibirà il primo artista della rassegna: Francesco Baccini in un concerto "Live in trio", insieme a Fabio Schimmenti (chitarra) e Massimiliano Baldaccini (batteria). La performance ripercorrerà il repertorio musicale di Baccini, figlio della scuola genovese e fra i più ecclettici autori del panorama musicale italiano.

"Artista poliedrico"

"Francesco Baccini è un artista poliedrico - sottolinea l'assessore alla Cultura Simona Piazza - che grazie al suo talento saprà coinvolgere tutti i generi di pubblico che potranno assistere al suo spettacolo. Siamo orgogliosi di proporre alla nostra città un autore del suo livello, che rimarca l'impegno dell'amministrazione e dei servizi comunali nel realizzare eventi di qualità. Altri percorsi è una rassegna che valorizza diverse espressioni artistiche, che nel fine settimana ha regalato ai più pccoli nuovi momenti di divertimento e socialità a Villa Gomes e che proseguirà fino al 6 agosto".

Musica, lettura e narrazioni

La seconda esibizione musicale della rassegna è in programma venerdì 6 agosto alle 21 in piazza Garibaldi: Giorgio Conte in un concerto "In sconfinando", insieme ad Alessandro Nidi (pianoforte), Alberto Parone (batteria e basso vocale) e Bati Bertolio (fisarmonica e vibrandoneon). L'esibizione ripercorre un'alternanza di brani del grande repertorio di Giorgio Conte, dagli anni '60 fino ad oggi. Lo show, intervallato e "condito" da piccole gag e aneddoti di vita dell'artista, si avvale di letture e narrazioni che conducono il pubblico a scoprire, insieme a lui, alcuni "Paesaggi" della canzone italiana e del mondo che più gli appartiene. Di Giorgio Conte è anche il brano "Stringimi forte", colonna sonora della campagna riaperture.

In caso di pioggia nelle giornate previste per i due concerti, le esibizioni si terranno in sala Don Ticozzi, in via Giuseppe Ongania 4. I concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Lecco o contattare il servizio turismo e cultura al numero 0341 481140 o all'indirizzo cultura@comune.lecco.it.

