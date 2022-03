Cieli d'Irlanda su Ballabio: tutto pronto per il San Patrick's Day

San Patrick's Day, la tradizionale festa irlandese organizzata dal "The Shamrock Pub" si terrà a Ballabio sabato 19 Marzo. Lo ha annunciato dalla propria pagina Facebook il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, illustrando il programma dell'evento che, visto anche il successo delle passate edizioni, si annuncia di grande interesse. L'appuntamento sarà da mezzogiorno a mezzanotte al Parco Grignetta.

"Cucina tipica irlandese, intrattenimento musicale, animazione per bambini, sfilata di cornamuse per il nucleo storico di ballabio superiore e.. birra irlandese bevuta consapevolmente, questi saranno gli ingredienti della festa - commentano gli organizzatori - Sarà anche attivo un servizio bus gratuito con partenze da Lecco alle ore 18, 19 e 20 (fermate in piazza della Stazione, parcheggio della Piccola, parcheggio del Parini) e ritorno da Ballabio alle ore 22.30, 23.15 e 24". Ci sarà inoltre spazio per la solidarietà: nel pomeriggio sono infatti previsti anche degli intrattenimenti per bambini e un gazebo di raccolta fondi per l’Ucraina ad opera della Caritas Ballabio.

Il programma dell'evento: ci sarà anche la sfilata di cornamuse

Di seguito il programma dell'evento che avrà luogo sabato 19 marzo presso il Parco Grignetta:

Ore 12 apertura della cucina con piatti irlandesi

Ore 15 convegno dello scrittore Paolo Gulisano sul tema "Irlanda: tra mito, storia e leggenda".

Ore 16 Concerto "trip to Dripsey"

Ore 18 Concerto " The Folding Chairs"

Ore 20 Sfilata di Cornamuse Scozzesi per le vie del nucleo storico di Ballabio Superiore con partenza dal Bar Alleluja, tappa presso il Baretto di Ale e arrivo al Parco Grignetta

Ore 22 Concerto "Bard from Yesterday".