Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 14,00, è in programma la seconda edizione della Barabina Run, la gara di corsa in montagna pensata per sostenere Cascina Don Guanella.

La prima edizione dello scorso anno è stata un grande successo in termini di livello della competizione, presenza di pubblico, coinvolgimento di numerosi sponsor e importanti “Charity Partner”: Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria è stato deciso di mettere a punto una versione in grado di mantenere sia un alto livello di spettacolo e partecipazione che l’esigenza di sicurezza dettate dall’emergenza COVID19. Sarà dunque una Barabina con un numero massimo di partecipanti stabilito dall’organizzazione (240 concorrenti) e con modalità innovative (partenze scaglionate ogni 30 secondi), premiazione finale ai primi cinque classificati di genere femminile e maschile. Ulteriori premiazione avverranno la settima successiva e dilazionati al fine di evitare assembramenti di persone.

Anche quest’anno ci saranno ospiti d’eccezione, fra cui spicca il campione del mondo Cadel Evans, cui è stata assegnato il pettorale n. 1.

I Charity Partner della manifestazione - Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani - saranno nuovamente a fianco di Cascina don Guanella in questa seconda splendida avventura.

Con il Patrocinio del Comune di Valmadrera.