Lo show delle 'barche volanti' sulle acque del lago a Bellano

Saranno più di 50 barche e altrettanti atleti internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Slovenia e Svizzera a sfidarsi nelle acque di Bellano dal 24 al 26 maggio per la 2^ tappa della Coppa Italia 2024 del circuito Waszp.

Le 'barche volanti' regaleranno uno spettacolo unico con le loro evoluzioni a chi si troverà a passeggiare sulla sponda bellanese approfittando delle giornate primaverili.

Ideata dall'australiano Andrew McDougall, il Waszp è una barca monotipo di 3,28 metri con una vela che può essere - a seconda del raggruppamento - di 8,2 m2 oppure di 6,9 m2 e che raggiunge velocità elevatissime, spesso superiori a quelle degli Aliscafi di servizio. Negli ultimi anni ha riscontrato un grande seguito in tutto il mondo grazie alla sua semplicità e costi relativamente contenuti. Al Circolo Vela Bellano è presente una delle flotte più numerose d'Italia e una squadra aAgonistica che annovera il Campione Italiano U21 in carica e atleti nei primi posti della ranking list internazionale.

"Attesi atleti al vertice"

"La macchina organizzativa è in moto, ce la stiamo mettendo tutta per realizzare un evento unico e di grande attrattiva grazie anche alla collaborazione e al supporto del Comune di Bellano. Attendiamo atleti ai vertici della classifica mondiale e italiana e sarà certamente un'occasione unica per i turisti ammirare la regata" ha commentato Alessandro De Felice, pPresidente del Circolo Vela Bellano.