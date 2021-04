Invecchiamento cerebrale e training cognitivo

Martedì 20 aprile dalle ore 20 alle ore 21.30 si svolgerà in modalità digitale un interessante evento organizzato dall'associazione "Evolvo - Mind in Progress" in collaborazione con il Rotary Club Colli Briantei che affronterà la tematica dell'invecchiamento cerebrale e le attuali possibilità di training. L'iniziativa, aperta a istituzioni e cittadinanza, sarà trasmessa live streaming sulla piattaforma Zoom. Per "Evolvo - Mind in Progress" e il Rotary Club Colli Briantei si tratterà di una preziosa occasione per approfondire la tematica e le attuali strategie e stili di vita adottabili per migliorare le proprie performance cognitive.

A fare gli onori di casa saranno presenti Teresa Ciceri, presidente del Rotary Club Colli Briantei; Giuseppe Navarini, past governor Distretto 2042; Davide Gallasso, Ag Distretto 2042 e Ramona Brivio, presidente "Evolvo - Mind in Progress".

L'evento digitale vedrà l'intervento di professionisti provenienti dal settore medico scientifico in grado di affrontare l'argomento a 360 gradi. Simone Turati, psicologo e neuropsicologo parlerà di benessere cognitivo in anzianità; Maurizio Biraghi, specialista in Oncologia, coordinatore Area Interspecialistica CAMLei - Synlab CAM Monza, contribuirà con una panoramica complessiva del benessere e aspettativa di vita sana della persona tra genetica, epigenetica, immunologia e silent inflammation; Alessandra Remmert, nutrizionista presso Polimedical di Missaglia, illustrerà l'importanza dell’intestino per il benessere del sistema cognitivo, svelando il ruolo strategico giocato dal nervo vago.

Screening cognitivo gratuito

In seguito al summit, i partecipanti avranno la possibilità di prenotare gratuitamente uno screening cognitivo presso la sede di Barzanò di "Evolvo - Mind in Progress" previo appuntamento. L'associazione nasce proprio con l'obiettivo di sostenere il potenziamento cognitivo e lo sviluppo delle attività mentali in adulti e anziani attraverso la socializzazione e il training cerebrale. Evolvo si occupa altresì di ideare percorsi per persone con disabilità cognitive acquisite.

L'attività di Evolvo - Mind in Progress nasce da un’esigenza concreta: le persone che possono incontrare difficoltà nell'area cognitiva sono numerose e appartengono a categorie diverse. Si parla di adulti che vogliono prevenire il decadimento cognitivo con un training specifico per le proprie esigenze, di chi è già affetto da patologie come l'Alzheimer e desidera un supporto, o ancora persone che hanno subito un incidente cardio-vascolare e che necessitano una stimolazione finalizzata al recupero e al miglioramento.

«Sensibilizzare la cittadinanza»

«L'associazione Evolvo ha ideato il summit digitale denominato AllenaMente in risposta all'aumento dell'età media della popolazione e la crescente attenzione nei confronti della salute cognitiva. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza riguardo la tematica dell'invecchiamento cognitivo, le possibilità di training e il mantenimento del benessere. Un argomento che in realtà riguarda tutti noi perché l'attenzione verso la propria salute e la prevenzione non iniziano mai troppo presto - ha affermato Ramona Brivio, presidente di "Evolvo - Mind in Progress" - Abbiamo avuto l'onore di ospitare gli interventi di professionisti del settore e siamo sicuri che costituiranno un momento di informazione di grande valore per tutta la cittadinanza che parteciperà».