A passeggio nel parco con gli amici a quattro zampe

Si terrà sabato 13 Maggio, dalle 9 alle ore 12, una mattinata da condividere con i propri amici a quattro zampe, organizzata da Valore - Spazio di crescita di Barzanò. Esperti educatori cinofili e dog explorer guideranno un "sentiero didattico" in cui sarà possibile apprendere i comportamenti dei propri animali domestici per imparare a gestirli al meglio durante le uscite all'aperto.

La mattinata a passeggio nel Parco della Valletta, organizzata da Marco De Benedetto, educatore cinofilo sportivo 3°livello e istruttore dog explorer 1° livello, e Giovanni Tramontana, educatore cinofilo sportivo 3°livello e istruttore dog explorer 1° livello, in collaborazione con Valore - Spazio di crescita di Barzanò nasce dalla volontà di creare un evento dedicato agli amanti dei cani, che desiderano comprendere e riconoscere il ruolo che il proprio amico assume in un gruppo di simili, per capire quando è opportuno lasciarlo libero in natura, per divertirsi e passare una mattinata diversa dal solito.

"Condivisione e apprendimento: saranno questi gli ingredienti fondamentali dell’uscita organizzata con Valore Spazio di crescita - commenta Marco De Benedetto, educatore cinofilo e istruttore dog explorer - Condividere con il proprio cane un momento come questo porterà senza dubbio ad un arricchimento di entrambe le parti, uomo e cane. Il contesto di gruppo sarà un ulteriore fonte di apprendimento per imparare a comprendere il ruolo del proprio cane nel rapporto con i suoi simili".

Sarà importate rifornirsi di snack, premi, acqua e ciotola per il proprio cane e un telo: il percorso di 6 chilometri sarà infatti intervallato da momenti di formazione che vedrà coinvolti i cani e i loro padroni. "Durante l’uscita - aggiunge Giovanni Tramontana, educatore cinofilo e istruttore dog explorer - non ci limiteremo solo a passeggiare con i nostri cani, lungo il percorso ci ritaglieremo un momento di educazione cinofila di base, durante il quale coinvolgeremo i partecipanti in piccoli esercizi che verranno valutati sul momento in base alle specificità dei singoli". Per iscriversi si prega di contattare Valore - Spazio di crescita o di completare l’iscrizione direttamente online, collegandosi a www.valorelab.com.