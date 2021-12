Barzanò: una lezione di yoga per fare del bene

Si intitola “Yoga, tra empatia e benessere” ed è un appuntamento che vuole fare del bene al cuore, e all’anima.

Sabato 11 dicembre, dalle 9:15 alle 10:30, presso Valore | Spazio di crescita si terrà una pratica yoga il cui ricavato verrà interamente devoluto a Evolvo Mind in progress, Associazione con sede a Barzanò divenuta un punto di riferimento per persone affette da disturbi cognitivo-comportamentali.

“Con questo evento vorrei trasmettere alle persone che parteciperanno all’evento l’importanza dell’empatia e far riflettere sul significato di “benessere”. Qual è il vero benessere? Quello che ognuno di noi ricerca spasmodicamente ogni giorno della sua vita possedendo beni di consumo o quello che può provare ascoltando il proprio cuore? Per anni mi sono recata in India come volontaria e come discepola di diversi maestri indiani, un’esperienza che mi ha portata a riflettere su quanto sia fondamentale dare senza per forza aspettarsi qualcosa in cambio, in quanto già solo l’azione del “dare” arricchisce chi da e chi riceve” ha dichiarato Milena Schiavello, insegnante di Yoga.

Parte proprio da questa riflessione la voglia di organizzare una lezione il cui intero ricavato verrà devoluto al sostegno di Evolvo Mind in Progress, una realtà del lecchese che da sempre mette al centro delle sue azioni il benessere di persone che vivono situazioni di fragilità attraverso percorsi di potenziamento cognitivo.

Il numero di posti disponibili è limitato, per iscriversi alla lezione è obbligatorio registrarsi mandando un’email a info@valorelab.com. La lezione non ha costi: alla fine della pratica yoga ogni partecipante potrà scegliere di donare la cifra che il suo cuore gli suggerirà. All’interno di Valore | Spazio di crescita, fino ad esaurimento scorte, è possibile anche acquistare Stelle di Natale il cui ricavato verrà anch’esso devoluto all’Associazione Evolvo Mind in progress.