Basket: la Caffè Agostani Np Olginate riceve la capolista Mestre

La Caffé Agostani Nuova Pallacanestro Olginate, reduce da una bella striscia di risultati utili, tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate nel campionato nazionale di Serie B, sabato sera ospita la capolista del girone B, Mestre.

Sul parquet del PalaRavasio andrà in scena una partita indubbiamente interessante, nella quale la formazione di coach Manuel Cilio cercherà di sorprendere la corazzata veneta, partendo da ciò che ha detto in settimana il play/guardia Valerio Cucchiaro: "Non abbiamo nulla da perdere, proveremo a vincere sapendo che loro hanno tutto da perdere". Palla a due alle 20.30.