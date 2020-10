Nicolò Galli, Renato Ghisalberti detto il Ghisa e l’associazione Obiettivo Pontida organizzano domenica 11 ottobre 2020 dalle ore 14:30 alle 17:00 presso Cisano Bergamasco in via Torchio 21 la manifestazione “Il Battesimo della Sella” dove adulti e bambini potranno incontrare e cavalcare i cavalli dell’allevamento Maremmani dell’Adda. A tutti i bambini presenti sarà donato un attestato di partecipazione ed un simpatico gadget.

«Ringraziamo per il loro supporto alla buona riuscita dell’evento l’Azienda agricola Emanuela Perico, Coldiretti Bergamo, Soccorso Cisanese, Giovanni Frigerio della ditta Midas di Curno ed Oscar Panseri della ditta Chimiver di Pontida. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo».

In occasione di questo evento si bandisce il concorso “Disegna il tuo cavallo” aperto a tutti i bambini di ogni età e di ogni paese. Una foto/scansione dei disegni dovrà essere inviata via mail a obiettivo.pontida@gmail.com: tutti i disegni saranno pubblicati in ordine di ricezione. I primi dieci bambini vinceranno un buono-sconto del 20% spendibile entro il 31/12 presso la cartolibreria Non Solo Giornali di Cisano Bergamasco, consegnando il proprio disegno nel corso della manifestazione presso lo stand dell’associazione Obiettivo Pontida.