"Agoni in piazza" a Bellano

Agoni in piazza: è questo l'evento in programma per sabato 17 luglio dalle 19.30 in piazza San Giorgio. Una tipica cena a base di pesce di lago, nel menù risotto al pesce persico, tris di lago (missoltino, agone in carpione e lavarello), polenta e fritto misto di lago.

Gli organizzaotri raccomandano la prenotazione entro le 12 di sabato 17 luglio presso l'Infopoint Bellano. La cena avverrà su due turni: ore 19-30 - ore 21.

Contatti

Mail: infopoint@comune.bellano.lc.it

Cell. +39 335 1752102

