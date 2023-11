In occasione della Festa di San Nicolò, patrono della città, il Comune di Lecco promuove una serie di iniziative, che culmineranno con la cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, in programma domenica 3 dicembre alle 11 all'auditorium del Centro civico Sandro Pertini di Germanedo.

Sabato 2 dicembre alle 17:30 nelle Scuderie di Villa Manzoni, in via don Guanella, sarà inaugurata la tradizionale mostra dei presepi a cura della sezione di Lecco dell'Associazione Italiana Amici del Presepio, mentre alle 21, nella basilica di San Nicolò, si terrà il concerto di San Nicolò realizzato dall'Accademia Corale di Lecco, con il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. Martedì 5 dicembre alle 17 presso Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre, si terrà l'Inaugurazione della grande mostra "Capolavoro per Lecco" a cura dell'Associazione culturale Madonna del Rosario, mentre nella basilica di San Nicolò, mercoledì 6 dicembre alle 18:30, sarà celebrata la santa messa solenne, seguita, alle 21, dallo spettacolo teatrale "La lunga notte dell'Innominato" di e con Matteo Bonanni, organizzato della Parrocchia di San Nicolò.

Infine, mercoledì 6 dicembre alle 21, presso l'auditorium del Centro civico Pertini di Germanedo, si terrà il concerto di chiusura delle celebrazioni di San Nicolò, a cura della Consulta Musicale di Lecco e con performance corali e strumentali del "Coro Leucum" dell'Auser di Lecco, del "Coro femminile Vandelia" e del "Coro Alpino Lecchese" con il Corpo Musicale Alessandro Manzoni Città di Lecco.