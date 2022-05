Bentornata Lucciolata: sabato sera riparte la corsa simbolo di Calolzio e Vercurago

Bentornata Lucciolata. Dopo due anni di sospensione causa Covid, torna la corsa simbolo della valle San Martino. La manifestazione - aperta anche alle famiglie camminando in compagnia - compie 41 anni ed è organizzata come sempre dai volontari della parrocchia di Pascolo lungo un tragitto di circa 6 chilometri tra Calolzio, San Girolamo e Vercurago.

Appuntamento sabato 28 maggio alle 21

L'appuntamento è per sabato 28 maggio alle ore 21 con partenza dall'oratorio della frazione del Pascolo in via Cavour. L'obiettivo dei promotori, coordinati da Roberto Riva e dal parroco don Andrea, è quello di stabilire nuovi record. Nelle ultime edizioni la Lucciolata è andata ben oltre i 1.000 iscritti. Il costo di partecipazione è di 6 euro, di cui 1 verrà destinato alla Caritas di Bergamo pro Ucraina.

La Lucciolata rappresenta la ciliegina sulla torta della Festa patronale del Pascolo che si apre proprio questa sera, giovedì 26 maggio. La kermesse è organizzata dall'oratorio Papa San Giovanni Paolo II e nelle ben 17 serate in programma fino a domenica 12 giugno saranno coinvolti oltre 100 volontari.

Tra le serate clou anche quella di venerdì 27 maggio con il mitico Vava77. Tutte le sere sarà attivo il servizio di bar, ristorante e pizzeria dalle ore 19 alle 23.30. Previste anche due serate a tema su prenotazione: mercoledì 1 giugno stinco con polenta e giovedì 9 giugno risotto al pesce persico.

Da segnalare infine che quest'anno la Festa del Pascolo diventa anche più tecnologica. Oltre alla possibilità di pagare con bancomat e carta di credito, ci sarà anche il salta coda: basta collegarsi con il proprio smartphone al sito pascolo.fastgo.store e compilare l'ordine prima di passare alla cassa.