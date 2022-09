"Tra Lago e Monti", a Corenno Plinio spazio a Enrico Beruschi

Il celebre comico e artista Enrico Beruschi è pronto a dare spettacolo nel Borgo dei mille gradini. Dopo la scorpacciata di concerti di agosto, soprattutto in Valsassina, il 35° Festival "Tra Lago e Monti" - promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank con il contributo di Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acel Energie e Larioreti Holding), Valle Spluga, ML Informatica, Camera di Commercio di Como e Lecco, Ciresa Formaggi - si prepara ai due appuntamenti conclusivi dell'edizione 2022 previsti nel mese di settembre.

Il primo è in programma sabato 10 settembre alle ore 21 proprio sul palcoscenico a lago di Corenno Plinio. Protagonisti della attesa serata saranno il comico-cabarettista Enrico Beruschi e il Quintetto Prestige - formato da Federico Giarbella (flauto), Alessandro Cammilli (oboe), Luigi Picatto (clarinetto), Natalino Ricciardo (corno) e Orazio Lodin (fagotto. Il concerto prevede esecuzioni di brani di Gershwin, Prokofiev e Bernstein.

Il Quintetto Prestige nasce nel 1999 ed è composto da artisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. La formazione nasce dalla volontà dei suoi componenti di unire le proprie esperienze individuali maturate in collaborazioni con realtà quali il Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e altre ancora. Il suo repertorio spazia dal periodo classico ai giorni nostri, sconfinando nel jazz e prediligendo trascrizioni. La poliedricità del quintetto è stata possibile anche grazie alle esperienze in orchestra sotto la guida di direttori come Claudio Abbado, Riccardo Chailly e Riccardo Muti.

Enrico Beruschi - molto legato al comune di Abbadia Lariana - lavora da quarant’anni nel mondo dello spettacolo come attore, comico, cabarettista e regista teatrale. Il suo primo successo in tv è legato alla trasmissione “Drive In” (su Italia 1). Dal 1979 inizia a lavorare in teatro, prima come attore e poi come regista. Ritorna in tv partecipando a numerose fiction e al cinema con parti nelle commedie all’italiana. Al Teatro di Milano, ha presentato lo spettacolo del Balletto di Milano W Verdi interpretando la parte del compositore Giuseppe Verdi. La 35^ edizione di "Tra Lago e Monti" si concluderà poi il 16 settembre alle ore 21 con il concerto nella Chiesa di San Giorgio a Varenna. Per informazioni: biglietteria@amduomo.it; whatsapp 3518962224.