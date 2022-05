Luca Bianchini presenta “Le mogli hanno sempre ragione”

Lo aspettavamo e finalmente è tornato. Luca Bianchini sarà di nuovo a Lecco mercoledì 18 maggio, alle ore 18, ospite a spazio Oto Lab (via Mazzucconi 12, Lecco) con il suo nuovo romanzo “Le mogli hanno sempre ragione”, che segna anche l’esordio in un nuovo genere: ad attenderci è, infatti, una freschissima commedia gialla, ambientata nella sua amata Polignano.

Una vera e propria sfida quella del "giallo", che l'autore ha vinto grazie all'aiuto di Agatha Christie e ai suggerimenti di qualche amico fidato. La tecnica adottata è quella dell'enigma della Camera Chiusa tanto amato dalla "regina del delitto".

“Le mogli hanno sempre ragione” è stato un libro complesso da scrivere. Per Luca Bianchini che, come i suoi lettori sanno, si lascia ispirare per le sue storie dai viaggi e dai racconti delle persone che incontra, è stato difficile cibarsi soltanto della sua fantasia, unica scappatoia durante i mesi del lockdown. Ma ne è valsa la pena: dal suo viaggio immaginario sono nati nuovi, irresistibili personaggi. Primo tra tutti il maresciallo Gino Clemente, labrador al fianco e immancabile canottiera bianca addosso. È lui che indaga sul "giallo dell'estate" di Polignano, scoprendo che i testimoni nascondono tutti un pezzo di verità.



Proprio loro, i testimoni, sono un'altra bella sorpresa di questo libro: ritroviamo, infatti, don Mimì e Ninella, Chiara e Damiano e tutti i protagonisti di “Io che amo solo te”. Il maresciallo, polignanese doc, indagherà proprio su di loro. Perché? Nel pieno della notte di San Vito, Adoración - tata tuttofare - viene trovata senza vita nel salottino degli angeli collezionati con amore di Matilde, padrona di casa ed ex di don Mimì. Non ci sono dubbi: non si tratta di una morte accidentale...

L'evento di presentazione di “Le mogli hanno sempre ragione” con lo scrittore Luca Bianchini è organizzato da spazio Oto Lab in collaborazione con la Libreria Cattaneo di Lecco. È consigliata la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/LucaBianchini_spazioOtoLab