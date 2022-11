"Libriamoci", Giornate di lettura nelle scuole con la biblioteca di Oggiono

La Biblioteca di Oggiono partecipa anche quest anno all'iniziativa nazionale dedicata alla promozione della lettura "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole" in programma dal 14 al 19 novembre. L'iniziativa, alla sua nona edizione, è promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione; si tratta di una campagna nazionale che coinvolge alunni, insegnanti e lettori volontari delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero, presentando attività di lettura a voce alta, sia in presenza che online.

Link all'iniziativa nazionale https://libriamoci.cepell.it/ II/

Come spiegato da Mariarosa Corti (assistente di biblioteca), la Biblioteca di Oggiono, in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio, parteciperà con la presentazione di letture teatrali e laboratoriali. Nelle scuole primarie "Armando Diaz" e "Salvo d'Acquisto" saranno presentati 10 incontri di attività laboratoriale a cura di Stefano Colombo, fondatore insieme ad altri di Centometri edizioni, casa editrice indipendente del fumetto sportivo che si propone di eliminare gli stereotipi sociali e sulla disabilità.

Interverrà Stefano Colombo, tra i fondatori di Centometri edizioni

Stefano Colombo, che possiede un'esperienza pluriennale nel campo educativo e nella presentazione di laboratori di scrittura e sul fumetto, proporrà la lettura del libro "In porta" di Tommaso Maines, edito dalla casa editrice Centometri nel 2022. La storia narra di una bambina molto promettente nel mondo del calcio che sogna di diventare una calciatrice in un ambiente di soli maschi. Alla lettura seguirà un laboratorio artistico ed un percorso motorio.

Nelle scuole secondarie di primo grado ICS "Marco d'Oggiono" e "Massimiliano Kolbe", le classi prime potranno ascoltare la lettura teatrale di brani tratti sia dal libro "Drilla" di Andrew Clements che brani di altri autori selezionati ad integrazione e miglioramento dello spettacolo. La lettura si inserisce nelle diverse attività dedicate all’accoglienza degli scolari delle prime classi, che hanno letto durante le vacanze estive il testo, su proposta dei docenti delle scuole primarie appena concluse.

Le due repliche, previste per giovedì 17 novembre in mattinata, saranno a cura di Claudia Fontana, attice esperta, regista ed insegnante, con lunga esperienza anche in ambito educativo con la presentazione di corsi e laboratori nelle scuole.