Bioblitz in palude alla scoperta delle farfalle

Con il Bioblitz Lombardia quest'anno si va alla scoperta del magico mondo delle farfalle. Questi gli appuntamenti targati Parco Adda Nord per il week-end in arrivo.

Sabato 18 Maggio - monitoraggio con l’esperto Gianluca Ferretti. Ore 10.30-12.30 alla palude di Brivio. Ritrovo dei partecipanti in via Lago Vecchio a Calolziocorte. Ore 14.30-16.30 a Cisano Bergamasco. Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio cimitero San Gregorio lungo la strada che porta alla frazione di Pomino.

Domenica 19 maggio - monitoraggio impollinatori selvatici all’Isola della biodiversità e visita guidata al Bee Point presso Villa Gina a Concesa di Trezzo sull’Adda. Ritrovi presso la nostra sede alle ore 10.30 e 14.30.

La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi scrivendo una mail a info@parcoaddanord.it Per partecipare in forma "attiva" basta scarica gratuitamente sul proprio smartphone l'applicazione INaturalist

e creare il proprio profilo.

Come ricordato dal Parco Adda Nord è inoltre possibile aderire al progetto Bioblitz Lombardia 2024 partecipando ad una delle attività proposte dalle Aree Protette di Lombardia: "Scatta una fotografia alla biodiversità attorno a te e caricala sull'applicazione INaturalist. Non ti preoccupare se non conosci la specie che hai fotografato: l'applicazione ti suggerirà una possibile identificazione e potrai chiedere agli esperti presenti in campo".