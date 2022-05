Bioblitz nel Parco dell'Adda, dalla palude alla riserva naturale

In occasione del Bioblitz Lombardia - escursioni alla scoperta della biodiversità in Lombardia - il Parco Adda Nord organizza due cicli di visite guidate sabato 21 Maggio, con partecipazione gratuita previa iscrizione alla mail info@parcoaddanord.it

Alla scoperta della palude di Brivio con partenza da Calolzio

"In collaborazione con Altea (Amare La Terra Educare all?Ambiente) andremo alla scoperta delle piante spontanee alimurgiche, ovvero quelle commestibili, all'interno del fantastico scenario della Palude di Brivio - spiegano i promotori dell'iniziativa - Guiderà i gruppi da massimo 20 partecipanti Arianna Aceti. Due le visite in programma, una dalle 10 alle 12 e una seconda dalle 14 alle 16. Ritrovo all'ingresso di via Ponte Vecchio a Calolziocorte".

Seconda tappa alla Riserva Borromeo di Corneliano Bertario

"Presso la Riserva Borromeo di Corneliano Bertario assieme al Gruppo Ornitologico Lombardo (Gol) andremo invece a conoscere la fauna del luogo con particolare attenzione alle specie di uccelli - precisano inoltre gli uffici del Parco - Ben tre gli appuntamenti nell'arco della giornata: 9-12, 14.30-17.30 e una in notturna dalle 18 alle 21. Ritrovo dei partecipanti (sempre un massimo di 20 a gruppo) di fronte al Castello di Corneliano Bertario, piazza Gallarati Scotti nel comune di Truccazzano. Si può parcheggiare a 30 mt dalla piazza del Castello in Via San Giorgio".

Le immagini sull'App iNaturalist

Come partecipare attivamente al Bioblitz? Caricando sull'App iNaturalist le fotografie alle specie osservate durante le visite dopo aver aderito al progetto Bioblitz Lombardia 2022. "Solo così potrete contribuire alla conoscenza del patrimonio naturalistico della nostra area protetta e diventare esploratori per un giorno".