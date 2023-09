Sabato 9 settembre 2023, il circolo Arci La Lo.Co. di Osnago riapre i battenti con l’appuntamento annuale più atteso della zona: la festa della birra artigianale di Birrail. I mastri birrai sono pronti a spillarvi le loro creazioni nell’area verde adiacente alla stazione di Osnago FS. A raccontarvi la loro storia ci saranno quattro produttori locali: il Birrificio “Pratorosso” di Settala (Milano), “Birra Gaia” di Carate Brianza (Monza e Brianza), Birrificio “Hibu” di Burago di Molgora (Monza e Brianza) ed il birrificio “Railroad Brewing Company” di Seregno (Monza e Brianza).

La cucina del circolo, per accompagnare, accenderà i suoi fuochi per saziare la fame di cibi genuini e biologici, prodotti da agricoltori e allevatori del territorio: street food e cena con menù completo da abbinare alle birre. Quest’anno una novità all’insegna della sostenibilità: l’evento vanta la partnership di Amico Bicchiere, che fornirà bicchieri riutilizzabili e 100% riciclabili.

Non poteva mancare la musica: dopo il djset dalle 17:00 salirà sul palco alle 19:00 la band “Obsidia” con le loro immancabili cover rock.

Il programma:

Cucina - dalle 12:30

Spazio Bimbi - dalle 14:30 alle 18

Dj Set - dalle 17

Griglia e cucina del circolo - dalle 18:30

LIVE music con Obsidia - dalle 19

Dove?

Circolo Arci La Lo.Co. Via Trieste, 23 - Osnago. All’esterno dell’edificio della stazione di Osnago FS. Raggiungibile facilmente in treno da Arcore (10 min circa), Monza (15 min circa), Lecco o Milano (30 min circa). In alternativa, ampio parcheggio per auto, moto e bici nelle vicinanze.

Come?

L’accesso al festival è gratis e l’ingresso non è riservato ai soci. Per entrare non sarà quindi necessaria la tessera ARCI. Se vuoi comunque sostenerci, sarà possibile tesserarsi al costo di soli 3 euro. Presso la cassa del circolo sarà possibile acquistare i gettoni, con cui potrai bere le birre agli stand dei birrifici. Il costo di 1 gettone sarà di 2€.