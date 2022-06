Luce e gas, a luglio si prospetta una nuova stangata sulle famiglie

L'estate entra nel vivo, le temperature si alzano e una nuova stangata è pronta ad abbattersi sugli italiani. Sul fronte bollette non c'è pace per le famiglie e le aziende. Le tariffe di luce e gas potrebbero aumentare per il terzo mese consecutivo e non di poco: secondo le stime di Nomisma energia, riporta Today.it, dal 1° luglio la bolletta dell'energia elettrica dovrebbe aumentare del 17%, mentre quella del gas addirittura del 27%. Numeri da brivido per chi nei prossimi mesi si troverà a pagare cifre sempre più importanti per l'energia.

A luglio luce +17% e gas +27%

Ma a cosa si devono questi nuovi aumenti? A spiegarlo è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia: "I prezzi di gas e elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia. Inevitabilmente, ci si attende un forte rialzo sulle bollette, diversamente da quanto accaduto ad aprile quando avevano segnato un -10%. Ora si torna sul trend di crescita".

"Si tratterà di un aumento importante", prosegue Tabarelli, e le prime stime, in attesa delle decisioni dell'Arera, indicano un balzo della bolletta elettrica del 17% a 48,5 centesimi a kWh che, per la famiglia tipo che consuma 2.700 kWh all'anno, implica una maggiore spesa, su base annuale, di 194,4 euro. Più amara è la bolletta del gas, la cui tariffa dovrebbe rimbalzare del 27% a 1,57 euro per metro cubo, con una maggiore spesa della famiglia tipo, che consuma 1.400 metri cubi l'anno, di 462 euro su base annua. "La decisione finale spetta all'Arera che certamente - aggiunge Tabarelli - tenterà qualche intervento, con l'aiuto del governo, per limitare l'impatto della crisi sulla spesa dell'energia delle famiglie".

Famiglie, nuova stangata da 657 euro

Se le stime di Nomisma trovassero conferma, l'aumento delle bollette si tradurrebbe in una nuova stangata da 657 euro per le famiglie italiane, una batosta che va ad aggiungersi agli altri incrementi, dalla benzina ai prodotti alimentari, che flagellano il Paese da mesi. Uno scenario così descritto dal Codacons: "Una mazzata che va ad aggiungersi agli altri aumenti di spesa per le bollette causati dai rincari delle tariffe che si susseguono in Italia dalla fine del 2021. Per tale motivo riteniamo insufficienti i provvedimenti fin qui adottati dal Governo, che nonostante gli oltre 30 miliardi di euro spesi per contrastare il caro-bollette non ha saputo fermare l'abnorme crescita delle tariffe, e ribadiamo l'esigenza di tornare a prezzi amministrati dell'energia, unica strada percorribile per salvare i bilanci di milioni di famiglie e imprese".