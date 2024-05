Innovazione, creatività e cultura: sono queste le parole chiave che guideranno l’evento “AUDI NIGHT” organizzato da Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia nella serata mercoledì 29 Maggio per presentare la nuova Audi A3. Alle ore 19.30, l’azienda aprirà le porte dell’Hangar Audi in via Via Statale, 1157, Garlate per svelare le tre versioni della rinnovata vettura: Sportback, Sedan e Allstreet (quest’ultima, nella colorazione iconica del giallo pitone metallizzato).

Con la presentazione della Nuova A3 ci sarà anche l’inaugurazione del Nuovo Salone Audi Prima Scelta: plus, con un parco auto di oltre 100 Audi usate e km0/ex aziendali garantite e certificate attraverso 110 controlli che assicurano qualità ed esclusività del veicolo.

A seguire, alle 20:45, Urban Dinner + Drinking Experiences by Tassino Eventicon tre cocktail ispirati ai tre modelli della A3 che porteranno lo stesso nome: Sportback, Sedan e Allstreet.

Sul palco saliranno Gianmaria Berziga, Direttore Generale di Bonaldi Gruppo Eurocar Italia, e Andrea Bassoli, Brand Manager Audi Bonaldi Gruppo Eurocar Italia.

A intrattenere gli appassionati di Audi, la straordinaria Anastasia, violin performer e musicista.

La partecipazione all’evento “Audi Night” è gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione compilando il form al seguente link: https://bit.ly/4bAwCZI