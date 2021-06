Brianza Classica, il festival dell’Associazione Early Music Italia, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione e diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, torna con un weekend ricco di musica.

Sabato 3 luglio la rassegna farà tappa a Robbiate nella splendida cornice di Parco Di Villa Concordia. Alle 20.30 i Fiati di Milano si esibiranno in Tre ance in concerto. Giuseppe Lo Preiato all’oboe, Raffaele Bertolini al clarinetto e Fausto Polloni al fagotto, presentano un programma per strumenti ad ancia comprendente celebri brani di Bach, come la "Fuga in Do minore", Mozart e Beethoven. Non mancheranno brani più contemporanei quali Mission del Maestro Morricone e un omaggio a Piazzolla di cui ricorre il centenario della nascita.

Programma sabato 3 luglio 2021 – Tre ance in concerto

J. S. BACH: Fuga in Do minore

W. A. MOZART: Divertimento n 3: Allegro, Menuetto Allegretto, Adagio, Menuetto Trio, Rondo Allegro

W. A. MOZART: Dalle Nozze di Figaro: Voi che sapete che cosa è amor, Che Soave Zefireretto

L.V. BEETHOVEN: Variations on the theme: La ci darem la mano, Andante, Tema e variazioni

J. IBERT: Cinq Pieces en Trio: Allegretto vivo, Andantino, Allegro Assai, Andante, Allegretto Quasi Marziale

E. MORRICONE: Mission

A. PIAZZOLLA: Oblivion, Libertango

Informazioni

"Tre ance in concerto"

Sabato 3 luglio, ore 20.30 / Parco Di Villa Concordia/ Via Fumagalli, 24/ Robbiate (LC)

I fiati di Milano

Giuseppe Lo Preiato - Oboe

Raffaele Bertolini - Clarinetto

Fausto Polloni - Fagotto

Per rispetto alle norme di sicurezza la prenotazione è obbligatoria secondo la seguente modalità: chiamare o scrivere al numero 335 5461501 a partire dal lunedì prima del concerto, dalle 8 alle 20. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione. La richiesta, relativa a un massimo di due persone, dovrà necessariamente contenere: nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail del singolo o di entrambe le persone. In caso di rinuncia si chiede cortesemente di dare tempestiva disdetta all’organizzazione. Si prega di presentarsi 30 minuti prima del concerto nei pressi del desk (evitando assembramenti) provvisti di propria mascherina.

Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia.

Gode del sostegno del Ministero della Cultura, del Consiglio della Regione Lombardia, della Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus; del patrocinio della Provincia di Lecco, della Provincia di Monza e Brianza, della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e del Touring Club Italiano. Ha inoltre il sostegno di Banca Popolare di Sondrio.

Pianoforti Riva è sponsor tecnico.

