"Brianza classica", il festival di early music fa tappa a Paderno

Sabato 10 luglio, Brianza Classica, il festival organizzato dall'Associazione Early Music Italia diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, fa tappa a Paderno d'Adda.

Alle 20.30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, il The Palm Court Quartet formato da David Simonacci e Elisa Papandrea ai violini, Lorenzo Rundo alla viola e il maestro Giorgio Matteoli al violoncello, presenterà il concerto Un palco all'opera - La musica degli Operisti italiani. Un programma che passa in rivista alcune tra le pagine e le arie ottocentesche più conosciute dei nostri operisti: da Verdi a Leoncavallo, da Puccini a Mascagni e Donizetti, di cui viene eseguito integralmente uno dei suoi celebri quartetti per archi. I brani verranno eseguiti per quartetto, nella stesura originale o trascritta in un'insolita versione solo strumentale, senza impiego della voce.

Il programma

GAETANO DONIZETTI: Quartetto per archi Nr. IV in re maggiore Allegro - Canzone - Minuetto / Trio / Minuetto – Allegro "Una furtiva Lagrima" da Elisir d'amore

GIUSEPPE VERDI: “Quartetto” da Rigoletto "Va pensiero" da Nabucco

RUGGERO LEONCAVALLO: "Vesti la giubba" da Pagliacci

PIETRO MASCAGNI: Intermezzo sinfonico da Cavalleria Rusticana

GIACOMO PUCCINI: "Quando m'en vo" e "Mi chiamano Mimì" da Boheme, "O mio babbino caro" da Gianni Schicchi "Nessun Dorma" da Turandot.